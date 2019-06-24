МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. "Русское финансовое общество", внесенное на прошлой неделе в санкционные списки США, будет развивать эмиссию платежных карт с использованием собственного процессингового центра, сообщил РИА Новости представитель небанковской кредитной организации.

Финансовые власти США подозревают "Русское финансовое общество" в оказании услуг Северной Корее. По их данным, организация открывала счета для находящейся под санкциями компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd и представителя Korea Zinc Industrial Group, которая тоже входит в санкционные списки.

"НКО "Русское финансовое общество" будет продолжать развитие собственной программы эмиссии платежных карт в качестве принципиального участника платежной системы "Мир" с использованием собственного процессингового центра", — сообщил представитель "Русского финансового общества".

На вопрос, как попадание в санкционные списки отразилось на приеме карт международных платежных систем, в компании пояснили, что действие карт Мastercard приостановлено только для операций за пределами РФ, а эмиссию и эквайринг карт Visa организация не осуществляла.

"Действие карт Мastercard НКО "Русское финансовое общество" приостановлено только для операций за пределами РФ, в сети Национальной системы платежных карт карты работают в штатном режиме. Эмиссию и эквайринг карт платежной системы Visa НКО не осуществляет", — сказал собеседник агентства.