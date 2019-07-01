МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ считает нецелесообразным включать счета и вклады физлиц в драгоценных металлах в систему страхования вкладов из-за их инвестиционного характера, говорится в консультативном докладе Банка России.

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о распространении системы страхования вкладов (ССВ) в РФ на обезличенные металлические счета граждан, следует из базы данных нижней палаты парламента. Распространение ССВ на обезличенные металлические счета позволит повысить привлекательность данного инструмента инвестирования для граждан и будет способствовать реализации его потенциала как средства сбережения, считают разработчики.

"Включение банковских счетов (вкладов) физических лиц в драгоценных металлах в периметр страховой защиты представляется нецелесообразным ввиду преимущественно инвестиционного характера таких счетов", — говорится в докладе ЦБ.

Как отмечается в докладе, такие счета, как следствие, будут использоваться инвесторами, которые способны оценивать определенные риски, связанные с зависимостью доходности по таким счетам или вкладам от рыночных котировок металла, также размещенного на счетах или вкладах.