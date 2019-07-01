МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Акционеры банка "ФК Открытие" утвердили выплату дивидендов по результатам 2018 года на обыкновенные акции на общую сумму 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации по итогам собрания акционеров.

"Распределить прибыль банка "ФК Открытие" по результатам 2018 года в следующем порядке: чистая прибыль к распределению — 5,9 миллиарда рублей; отчисления в резервный фонд — 295,17 миллиона рублей; отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям банка "ФК Открытие" — 2 миллиарда рублей; погашение непокрытых убытков прошлых лет — 3,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении банка.

Дивиденды будут выплачиваться из расчета 0,000000000040061950185 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию кредитной организации. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера банка определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления, отмечается в материалах.

Реестр для выплат дивидендов закроется 9 июля.

Основным акционером "ФК Открытие" является Банк России, на долю которого приходится свыше 99,99% акций банка. Также у банка есть небольшая доля акционеров-миноритариев.

Глава кредитной организации Михаил Задорнов в интервью РИА Новости сообщил, что банк планирует выплачивать дивиденды на регулярной основе. По его словам, банк будет формировать дивидендную политику, к ее обсуждению приступит в конце текущего года – начале следующего года.