МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 43 /2095/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5102-У от 26.03.2019 "О случае открытия оператором товарных поставок торгового товарного счета и клирингового товарного счета, если учет имущества, используемого для исполнения и /или/ обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, осуществляется оператором товарных поставок на основании, отличном от договора хранения такого имущества" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54912 от 13.06.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5147-У от 22.05.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 448-П "О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54942 от 17.06.2019, вступает в силу с 1.01.2020/;

— указание № 5148-У от 22.05.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 22 сентября 2015 года № 492-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и /или/ его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя /выгодоприобретателя/ от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54944 от 17.06.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5149-У от 22.05.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54943 от 17.06.2019, вступает в силу с 1.01.2020/;

— приказ № ОД-1451 от 25.06.2019 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853";

— приказ № ОД-1453 от 25.06.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД-475";

— приказ № ОД-1463 от 27.06.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1467 от 27.06.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-523";

— приказ № ОД-1468 от 27.06.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1470 от 27.06.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 28 марта 2019 года № ОД-688";

— приказ № ОД-1488 от 28.06.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1531 от 1.07.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" /Акционерное общество/ АБ "АСПЕКТ" /АО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-1532 от 1.07.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 31 мая 2019 года № ОД-1225";

— приказ № ОД-1534 от 1.07.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 31 мая 2019 года № ОД-1225";

— приказ № ОД-1542 от 2.07.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк" ООО КБ "Международный расчетный банк" /г. Москва/";

— информационное письмо № ИН-06-59/50 от 17.06.2019 "О правовых последствиях обращения взыскания на принадлежащий гражданину предмет ипотеки";

— методические рекомендации № 19-МР от 26.06.2019 "Об отражении операций в форме отчетности 0409401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.06.2019; перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.06.2019 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации; сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.06.2019; сообщения об исключении АКБ "АлтайБизнес-Банк" /АО/, АО "Гранд Инвест Банк", ООО КБ "Капитал Кредит" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.