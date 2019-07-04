С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Банк России видит риски в растущей закредитованности части граждан, а не в появлении новых заемщиков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"У нас кредитование, в том числе и потребительское, растет как увеличение проникновения кредита. У нас до сих пор не очень большое количество людей берет кредиты, и у нас этот процесс будет продолжаться", — сказала она на пресс-конференции в рамках Международного финансового конгресса.

По словам Набиуллиной, рисков "пузырей" в сфере потребительского кредитования сейчас нет, и задача ЦБ — не допустить их появления в будущем. Она пояснила, что доля платежей, которые направляются на погашение потребительских кредитов, в российской экономике пока невелика. "Поэтому мы сейчас риски видим именно в закредитованности не всех, а части населения", — заявила глава ЦБ.

"В прошлом году потребительское кредитование росло в основном за счет того, что появлялись новые заемщики, они брали кредиты. В первом квартале этого года мы увидели, что банки начали давать больше кредитов тем, кто уже имел закредитованность, и это нас беспокоит", — пояснила Набиуллина. По ее словам, нельзя допускать, чтобы эти риски возрастали.

В Минфине и Минэкономразвития неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высокой долговой нагрузкой россиян. Так, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил на этой неделе, что долговая нагрузка россиян переходит критический уровень и становится социальной проблемой. Глава МЭР Максим Орешкин в начале июня говорил, что перекос в сегменте потребительского кредитования несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию.