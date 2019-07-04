С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Банк России видит еще потенциал для не очень добросовестного поведения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по переманиванию клиентов из других фондов, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина журналистам в рамках Международного финансового конгресса.

Сейчас клиенты российских НПФ вправе перевести свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой, но если средства находились там менее пяти лет, накопленный инвестиционный доход будет потерян. Для стабилизации ситуации и предотвращения повторения негативного опыта переходных кампаний 2017-2018 годов ЦБ РФ во вторник провел совещание с представителями крупнейших НПФ. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ по его итогам, Банк России планирует предложить законодательные изменения концепции переходов клиентов между НПФ.

"У меня была встреча с НПФами, мы обсуждали проблему переходов — чувствительная проблема, поскольку когда идет переходная кампания, мы видим какой здесь уровень недобросовестной практики и переманивания клиентов друг у друга. С одной стороны это очень хорошо, чтобы у граждан был право переходить — это свобода выбора между пенсионными фондами, но когда этим правом злоупотребляют, и граждане часто не понимают, что они при этом теряют инвестиционный доход, конечно, этому должен быть поставлен заслон", — сказала она.

С 1 января 2019 года в России вступили в силу положения закона, по которому страховщики должны информировать граждан о последствиях досрочного перехода из одного НПФ в другой или в ПФР. Его цель — исключить ситуацию, в которой граждане по незнанию теряют накопленный доход от инвестирования своих пенсионных накоплений.

По словам Набиуллиной, те законодательные изменения, которые были приняты, уменьшают эти риски, но не сводят их к нулю. "Мы видим еще там некоторый потенциал для не очень добросовестного поведения. Для нас очень было важно найти взаимопонимание с пенсионными фондами о некотором их самоограничении и тем, что они будут вести себя этично на этом рынке", — отметила она, добавив, что на рынке пенсионных накоплений должна быть повышенная ответственность самих участников индустрии.

Также по ее словам, на встрече ЦБ РФ с участниками рынка речь шла и о том, что коллеги сами на основе саморегулирования выработают такие нормы поведения, контроля за их имплементацией. "Я надеюсь, что это будет сделано, — сказала она. — Но сейчас основное — окончательно прекратить случаи недобросовестной практики по переманиванию клиентов".