РИМ, 4 июл — ПРАЙМ. "ВЭБ.РФ" намерен перезапустить азиатское направление торгпредств, планирует открытие в Сингапуре и создание инвестиционного хаба в Гонконге, сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов.

"Мы перезапускаем сейчас ВЭБ.Asia, мы как раз делаем в Гонконге сейчас большой такой инвестиционный хаб, мы договорились вместе с министерством промышленности и торговли, что мы запускаемся во Вьетнаме, во Вьетнаме уже есть представительство, мы немного переделываем эту инфраструктуру, подстраиваем ее под нужды сегодняшнего дня",- сказал он.

Шувалов отметил, что в планах — открытие в Сингапуре.

"В наших планах Сингапур, мы уже представлены сейчас в Пекине, будет расширено представительство и в Пекине, и в Шанхае. И мы хотим иметь серьезную точку во Владивостоке, которая будет обслуживать и инвестиционные интересы в дальневосточном регионе и будет обеспечивать развитие компаний и международной инвестиционной связи с Кореей, с Японией и с другими государствами АСЕАН",- заключил Шувалов.