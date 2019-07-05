МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… до 19 июля", — сказали в пресс-службе.

Арбитраж Москвы в феврале признал обоснованным заявление "Русского трастового банка" о банкротстве Бернштама и ввел в его отношении начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов. Суд включил обязательства бизнесмена перед банком в размере около 20 миллионов рублей в реестр требований кредиторов. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 9 июля.

Также Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о банкротстве микрофинансовой компании "Домашние деньги" и ввел в ней процедуру наблюдения.