МОСКВА, 8 июл — Dow Jones. В теории стратегическая реструктуризация Deutsche Bank кажется разумной, хотя и запоздалой. Но на практике она может потребовать безупречного исполнения и, возможно, далеко не продвинется.

Ведущий немецкий кредитор в воскресенье анонсировал план кардинальной реструктуризации. Он закроет ключевые операции своего международного бизнеса инвестиционного банкинга – в первую очередь подразделение по торговле акциями – и переведет примерно пятую часть своих активов в новый "банк проблемных активов" для последующей ликвидации. Основная идея реструктуризации состоит в том, чтобы вернуться к своему традиционному ключевому бизнесу – удовлетворению финансовых нужд крупных компаний и немецких владельцев сбережений.

Это устранит одну из причин, по которым у Deutsche Bank пугающе низкая прибыльность: убытки, понесенные им в международном бизнесе инвестиционного банкинга, который не может конкурировать со своими куда более крупными американскими соперниками. Трейдинг акциями – это гонка масштаба и технологий, в которой все больше доминируют J.P. Morgan, Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Впрочем, такой шаг не устранит другую проблему: розничный банкинг в Германии никогда не приносил большого дохода. Сотни сберегательных банков и поддерживаемых государством кредиторов соперничают за клиентов с такими коммерческими банками, как Deutsche. Поскольку упор делается на сбережение, а не заимствование, это вынуждает банки инвестировать избыточные депозиты по негативным процентным ставкам ЕЦБ.

Эту проблему можно проследить на примере Commerzbank, местного конкурента Deutsche Bank и его партнера по неудачному слиянию. Хотя он уже прошел непростой путь реструктуризации, который Deutsche только обдумывает, его акции по-прежнему торгуются к балансовой стоимости на уровне 0,29х по сравнению с 0,24х у Deutsche. Быть узкоспециализированным немецким кредитором – не самая привлекательная перспектива для инвесторов.

Впрочем, Deutsche вряд ли что-то сможет с этим сделать. Для финансирования более прибыльного бизнеса по обслуживанию корпоративных клиентов он нуждается в базе депозитов, обеспечиваемой его немецким розничным банком.

Новые, объявленные в воскресенье цели практически не оставляют шансов на ошибку. По оценкам Berenberg, расходы Deutsche на реструктуризацию к концу 2022 года достигнут 7,4 млрд евро, что приведет к снижению его ключевого коэффициента достаточности основного капитала первого уровня до 12,7% с 13,7% в конце 1-го квартала этого года. Это всего лишь немного выше 12,5% – новой определенной Deutsche Bank цели по минимальному уровню данного коэффициента.

Кроме того, пока неясно, как целеустремленный генеральный директор Deutsche Кристиан Севинг собирается избавится от инвестиционного банкинга. Возможно, он продаст бизнес торговли акциями, но сохранит американское подразделение заемного финансирования, которое предоставляет средства для реализации частных инвестиционных сделок. Это, предположительно, связано с тем, что данный бизнес приносит хорошую доходность, но при этом рискует перегреться и практически не имеет ничего общего с новой стратегией. Credit Suisse фактически посылает такие же неоднозначные сигналы: он намеревается сохранить американский бизнес структурного финансирования даже несмотря на то, что пытается переориентироваться на быстро растущий азиатский бизнес по управлению частным капиталом. Возможно, оба банка выиграли бы, если бы продали эти подразделения, пока могут выручить за них хорошую цену.

Внутри Deutsche Bank кроется стабильный бизнес по обслуживанию банковских нужд крупных компаний. Согласно обзору Morgan Stanley и Oliver Wyman, до конца 2021 года отраслевая выручка от этих клиентов, вероятно, будет расти в четыре раза быстрее, чем выручка в бизнесе по управлению денежными средствами. Deutsche Bank необходимо сделать все возможное для того, чтобы оседлать этот рост, причем без всяких помех.

— Автор Stephen Wilmot, stephen.wilmot@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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