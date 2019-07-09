МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды во втором квартале 2019 года составил 10,1 миллиарда долларов против оттока в 6,6 миллиарда долларов годом ранее, сообщается в материалах Банка России "Оценка платежного баланса Российской Федерации за второй квартал 2019 года".

При этом по итогам первого полугодия приток составил 17,4 миллиарда долларов против оттока в 2,6 миллиарда долларов годом ранее.