МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Кредитное рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) рассчитывает выйти на самоокупаемость на горизонте двух-трех лет при оптимистичном сценарии, данный срок будет зависеть от состояния экономики и широты признания рейтингов, сообщил агентству "Прайм" гендиректор компании Кирилл Лукашук.

"Самоокупаемость проекта — часть глубоко просчитанной финансовой модели. Срок зависит от многих факторов, оптимистично — горизонт два-три года в зависимости от состояния экономики, это очень важно, и регуляторных историй", — сказал Лукашук.

"Для нас это не самоцель, это важно и необходимо, но не достаточно. Для нас важно быть частью инфраструктуры, а это уже горизонт от пяти-семи лет, как минимум. Мы мыслим такими горизонтами", — добавил собеседник агентства. Лукашук напомнил, что рейтинговое агентство запустилось операционно 11 февраля, в начале апреля была подана заявка на аккредитацию в ЦБ. "Сейчас находимся в ожидании решения Банка России, рассчитываем, что оно будет положительным. Соответственно, после включения в реестр мы будем готовы заниматься рейтинговой деятельностью", — пояснил он.

По его словам, в настоящее время агентство практически полностью укомплектовало штат — 25 человек, большинство из них – аналитики, заканчивается разработка основной методологии. "Спрос со стороны клиентов мы чувствуем достаточно высокий. На текущий год свой фронт работ мы видим достаточно хорошо", — отметил гендиректор.

Также он сообщил, что у агентства будут три основных франшизы – это корпорации, фининституты и региональные органы власти, которые выпускают облигации. "Мы видим точки роста внутри сектора нефинансовых компаний, потому что у нас они самые слабые по покрытию рейтингами", — резюмировал Лукашук.

Согласно законодательству, вступившему в действие с 14 июля 2017 года, российские власти переходят к использованию в регуляторных целях только рейтингов по нацшкале и только от аккредитованных агентств. В число аккредитованных ЦБ игроков входят АКРА и "Эксперт РА".