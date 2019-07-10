МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 44 /2096/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 681-П от 30.03.2019 "О порядке осуществления Банком России контроля за деятельностью объединения страховщиков, в том числе за формированием объединением страховщиков фонда компенсационных выплат и осуществлением компенсационных выплат, а также о формах и сроках предоставления объединением страховщиков в Банк России сведений, указанных в пункте 2 части 4 статьи 9 Федерального закона от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54980 от 20.06.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5091-У от 10.03.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 6 августа 2015 года № 483-П "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54896 от 10.06.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1545 от 2.07.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-521";

— приказ № ОД-1546 от 2.07.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1547 от 2.07.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1089";

— приказ № ОД-1548 от 2.07.2019 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховые инвестиции";

— приказ № ОД-1571 от 5.07.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД-475";

— информационное письмо № ИН-04-45/52 от 26.06.2019 "Об отмене отдельных писем Банка России";

— информационное письмо № ИН-014-12/54 от 28.06.2019 "О продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Южного Судана";

— информационное письмо № ИН-06-28/55 от 2.07.2019 "О документе, содержащем расчет стоимости чистых активов, представляемом для государственной регистрации выпуска /дополнительного выпуска/ или отчета об итогах выпуска /дополнительного выпуска/ ценных бумаг".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на 18 Международном финансовом конгрессе; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.06.2019; объявления Банка России.