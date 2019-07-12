МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ассоциация форекс-дилеров (АФД) первой среди СРО утвердила внутренний стандарт о порядке продажи финансовых услуг, говорится в сообщении ассоциации.

"12 июля состоялось заседание коллегии Ассоциации форекс-дилеров, на котором был утверждён внутренний стандарт АФД о порядке продажи финансовых услуг", — сообщает АФД. Внутренний стандарт содержит основные принципы продажи финансовых услуг, типовой сценарий (инструкцию) взаимодействия с физическими лицами в рамках продажи услуг, ключевой информационный документ (КИД) и порядок его использования.

Согласно внутреннему стандарту, форекс-дилер обязуется обеспечить соответствие типовых сценариев продаж общим принципам защиты прав и законных интересов физлиц. Также не допускается навязывание финансовой услуги. Форекс-дилер обязуется не предоставлять информацию, которая может ввести клиента в заблуждение относительно предлагаемой финансовой услуги и повлечь неоднозначное толкование её свойств.

Кроме того, форекс-дилер обязан не допускать утаивания информации, которая может повлиять на принятие решения получателем финансовых услуг. Также недопустимо давать комментарии, суждения и оценки, указывающие на соответствие финансовых услуг интересам клиента и оценочные суждения по поводу ожидаемой доходности предоставляемых финуслуг, также, как и гарантии получения определенного уровня доходности финуслуги.

"Принятие внутреннего стандарта о порядке продажи финансовых услуг показывает заинтересованность форекс-индустрии в наиболее качественном обслуживании российских клиентов и свидетельствует о желании форекс-дилеров повышать свою конкурентоспособность на российском финансовом рынке", — прокомментировал РИА Новости руководитель АФД Евгений Машаров. "Нашему клиенту максимально разъясняются его права и условия предоставления услуг", — добавил он.

Членами АФД сейчас являются четыре компании: "Финам Форекс", "ВТБ Форекс", "ПСБ-Форекс" и "Альфа-Форекс".