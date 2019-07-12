МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 45 /2097/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5113-У от 2.04.2019 "О форме /формате/ уведомления о размещении или размещении и организации обращения за пределами Российской Федерации ценных бумаг российского эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом, требованиях к его содержанию, а также о сроке и порядке его представления в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55033 от 25.06.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5114-У от 2.04.2019 "Об установлении экономических нормативов для микрокредитной компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями /участниками, акционерами/, и /или/ юридических лиц в виде займов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55050 от 26.06.2019, вступает в силу с 1.10.2019/;

— указание № 5115-У от 2.04.2019 "Об установлении экономических нормативов для микрофинансовой компании, привлекающей денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и /или/ юридических лиц в виде займов, и микрофинансовой компании, осуществляющей выпуск и размещение облигаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55059 от 26.06.2019, вступает в силу с 1.10.2019/;

— приказ № ОД-1591 от 8.07.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 31 мая 2019 года № ОД-1225";

— приказ № ОД-1609 от 10.07.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 31 мая 2019 года № ОД-1225";

— приказ № ОД-1611 от 10.07.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД-475";

— информационное письмо № ИН-05-35/57 от 8.07.2019 "О дополнительных разъяснениях к порядку заполнения раздела 8 формы отчетности 0409135 "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации ", предусмотренной приложением 1 к Указанию Банка России от 08.10.2018 № 4927-У".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение о приобретении прав /требований/ в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств четырнадцатого имущественного взноса Республики Крым; сообщение об исключении ООО "РКБ " из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; сообщение об исключении Акционерного общества негосударственного пенсионного фонда "Владимир " из реестра негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц; перечень нормативных актов, распорядительных документов, писем и методических рекомендаций Банка России, а также аналитических и справочно-статистических материалов, опубликованных в "Вестнике Банка России " во 2 квартале 2019 года.