МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Банк России исключил из государственного реестра микрокредитную компанию "Шиллинг", представители которой зимой угрожали коллективу столичной школы, за неоднократные нарушения законодательных требований, следует из сообщения регулятора.

"Банк России 12 июля 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", федерального закона "О потребительском кредите (займе)", иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании "ШИЛЛИНГ", — сказано в сообщении.

В числе нарушений ЦБ назвал невключение в индивидуальные условия договоров займа условий о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав требований по нему, превышение предельного размера неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату займа или уплате процентов на сумму займа, а также нарушение порядка расчета полной стоимости займа.

Кроме того, в числе нарушений значатся представление существенно недостоверных отчетных данных, несоблюдение табличной формы договоров потребительского кредита (займа) и отражение полной стоимости займа в договорах с нарушением требований.

Партия "Единая Россия" в январе направила официальные запросы председателю Центрального банка РФ, исполняющему обязанности прокурора Москвы и руководителю управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве с просьбой защитить школу номер 1285 от коллекторов и проверить факты угроз с их стороны.

УФССП России по Москве возбудило дело об административном правонарушении. По результатам проверки работники службы установили, что нарушителями оказались представители МКК "Шиллинг". Микрофинансовая организация и ее директор были привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа.