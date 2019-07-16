ВАШИНГТОН, 16 июл — ПРАЙМ. Глава Calibra Facebook Дэвид Маркус в ходе слушаний в сенате США заявил, что кошелек Calibra создан таким образом, чтобы блокировать физлиц, которые попали под санкции.

"Путь, по которому это будет происходить, путь, по которому эта система спроектирована в данный момент, предусматривает создание большого клиентского кошелька, который… будет блокировать средства лиц, к которым предъявлены (эти санкции)", — сказал он. На уточняющий вопрос, как система будет действовать, если в одном списке, например, США человек под санкциями, а по другому, например, европейскому – нет, Маркус ответил, что этот вопрос сейчас – объект обсуждения с рядом регуляторов.

Во вторник в сенате Маркус выступил по вопросу запуска электронного кошелька Calibra, который будет оперировать и хранить средства через систему взаиморасчетов в кибервалюте Libra. Libra – криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний с участием Facebook. Сам Facebook утверждает, что он лишь один из равноправных участников этого проекта. Однако эксперты и сенаторы утверждают, что из-за доступа к данным двух миллиардов пользователей именно Facebook будет играть в проекте первую скрипку.

Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдет в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнется тестирование. Кошелек будет поддерживаться как через отдельное приложение, так и приложения Messenger и WatsApp. Помимо Facebook, в проекте участвуют еще 27 компаний по всему миру. Среди них такие компании как PayPal, Mastercard, Vodafone, Visa, Uber, Booking Holdings, eBay и другие.