МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Заседание ЦБ РФ в следующую пятницу, 26 июля, не принесет рублю потрясений, поскольку ожидаемое снижение ключевой ставки неоднозначно сказывается на краткосрочной курсовой динамике валюты и во многом уже учтено в текущих ценовых уровнях, прокомментировал РИА Новости старший аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Суверов.

В среду в СМИ широко разошелся комментарий эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского "Российской газете", в котором тот предсказал, что "самым плохим днем" для рубля на следующей неделе станет 26 июля, когда состоится заседание ЦБ РФ по процентной политике. Согласно его ожиданиям, до этого рубль еще укрепится — возможно вплоть до 61,9 рубля за доллар, но в этот день развернется в обратную сторону.

Последнюю неделю, с 11 июля, доллар на Московской бирже торгуется в достаточно узком диапазоне 62,6-63,2 рубля. По состоянию на 14.28 мск курс доллара снижался на 25 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов накануне — до 62,78 рубля.

"Ожидается снижение ставки на 0,25 процентного пункта, некоторые эксперты даже допускают снижение сразу на 0,5 пункта. В краткосрочном плане это нейтрально для курса рубля. С одной стороны, возможности для carry trade ухудшаются из-за сокращения разрыва в ставках ЦБ РФ и, например, ФРС США, и это негативно для рубля. Однако Федрезерв, как ожидается, тоже будет снижать базовую ставку, что сохранит возможности для carry trade. Рост спроса на ОФЗ в ожидании увеличения их котировок (на фоне снижения ставок) при этом подержит спрос на рублевую ликвидность", — рассуждает Суверов.

"Поэтому день заседания ЦБ РФ не принесет рублю потрясений и станет обычным днем, когда регулятор выносит решение по денежно-кредитной политике (ДКП). Давление на российскую валюту может усилиться к концу года, если ЦБ продолжит агрессивное смягчение ДКП. Однако для рубля сейчас более актуальны геополитические риски. Если санкционные инициативы будут заблокированы, то день, когда придут такие новости, для рубля станет наилучшим", — резюмировал аналитик.

Банк России в июне впервые в 2019 году снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Тогда регулятор указал, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Очередное решение по ставке будет принято 26 июля.