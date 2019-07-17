МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. В среду вышел из печати"Вестник Банка России" № 46 /2098/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5128-У от 22.04.2019 "О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1-3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" запрос" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55147 от 4.07.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5154-У от 29.05.2019 "О требованиях к порядку и форме представления в Банк России уведомления о предполагаемом избрании /назначении/ должностных лиц организатора торговли и клиринговой организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55032 от 25.06.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5159-У от 3.06.2019 "О признании утратившим силу Указания Банка России от 22 июня 2016 года № 4051-У "Об утверждении перечня иностранных организаций, которым центральный депозитарий открывает счета депо иностранного номинального держателя" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55124 от 3.07.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5161-У от 4.06.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 марта 2018 года № 638-П "О порядке оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55174 от 8.07.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5174-У от 18.06.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190-У "О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55194 от 10.07.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5198-У от 12.07.2019 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года № 156-И "Об организации инспекционной деятельности Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций и не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1614 от 11.07.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1622 от 12.07.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" /Общество с ограниченной ответственностью/ НКО "21 ВЕК" /ООО/ /г. Санкт-Петербург/";

— приказ № ОД-1623 от 12.07.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" /Общество с ограниченной ответственностью/ НКО "21 ВЕК" /ООО/ /г. Санкт-Петербург/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-1624 от 12.07.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Небанковская кредитная организация "Частный расчетно-кассовый центр" АО НКО "Частный РКЦ" /г. Москва/";

— приказ № ОД-1625 от 12.07.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Небанковская кредитная организация "Частный расчетно-кассовый центр" АО НКО "Частный РКЦ" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-1626 от 12.07.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Холдинвестбанк" ООО КБ "Холдинвестбанк" /Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское/";

— приказ № ОД-1627 от 12.07.2019 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" /Акционерное общество/ АКБ "НБВК" /АО/ /г. Москва/";

— информационное письмо № ИН-01-59/61 от 11.07.2019 "О деятельности кредитных организаций по предоставлению кредитов и рефинансированию ранее выданных кредитов, по которым предоставляются субсидии из федерального бюджета /в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1711/";

— информационное письмо № ИН-06-14/62 от 12.07.2019 "О порядке применения отдельных норм Положения Банка России № 625-П и Указания Банка России № 4662-У".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.07.2019; обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в мае 2019 г; сообщение об исключении АО КБ "Михайловский ПЖСБ" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.