МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 47–48 /2099–2100/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5119-У от 4.04.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2017 года № 4584-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности, необходимой для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности, и статистической отчетности страховщиков, а также формах, сроках и порядке представления в Банк России бухгалтерской /финансовой/ отчетности страховщиков" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54655 от 17.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/.