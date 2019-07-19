МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock в первом полугодии 2019 года уменьшилась на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,056 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 13,02 доллара против 13,36 доллара годом ранее. Выручка компании снизилась на 3,1% — до 5,708 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Blackrock уменьшилась на 7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 1,003 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 6,41 доллара против 6,62 доллара годом ранее. Выручка компании также снизилась — на 1,4%, до 2,903 миллиарда долларов.

"Снижение показателя выручки в годовом выражении отражает определенные препятствия на рынке, но результаты нашего второго квартала подтверждают уникальную способность BlackRock объединить всю компанию для удовлетворения потребностей клиентов в любой рыночной среде. Сейчас мы работаем с клиентами больше, чем когда-либо прежде, и в результате развиваем более крепкие отношения с ними", — приводятся в релизе слова генерального директора компании Лоренса Финка (Laurence D. Fink).

Blackrock — крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.