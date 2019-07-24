МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 49 /2101/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5166-У от 10.06.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской /финансовой/ отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55164 от 8.07.2019, вступает в силу с 1.01.2020/;

— указание № 5167-У от 10.06.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 613-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской /финансовой/ отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской /финансовой/ отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55163 от 8.07.2019, вступает в силу с 1.01.2020/;

— указание № 5168-У от 10.06.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 614-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской /финансовой/ отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской /финансовой/ отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55165 от 8.07.2019, вступает в силу с 1.01.2020/;

— приказ № ОД-1652 от 16.07.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1660 от 17.07.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК" АО "ТРОЙКА-Д БАНК" /г. Москва/";

— приказ № ОД-1662 от 17.07.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 28 марта 2019 года № ОД-688";

— приказ № ОД-1672 от 19.07.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ "Жилкредит" /г. Москва/";

— приказ № ОД-1673 от 19.07.2019 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ "Жилкредит" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-1680 от 19.07.2019 "О продлении срока действия временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" ПАО "МИнБанк" /г. Москва/";

— приказ № ОД-1682 от 19.07.2019 "Об отмене приказа Банка России от 28 ноября 2012 года № ОД-793";

— приказ № ОД-1688 от 19.07.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1694 от 22.07.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк "ИВАНОВО" АО КБ "ИВАНОВО" /г. Иваново/".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2 квартале 2019 г; информация о банковской системе Российской Федерации на 1.07.2019; информация о банковской системе Российской Федерации в 2 квартале 2019 г; объявления Банка России.