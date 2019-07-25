МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Банки РФ за июнь выдали гражданам 80,86 тысячи новых кредитов, что на 28% меньше, чем годом ранее, при этом объем кредитования снизился на 21% и составил 179,71 миллиарда рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

"Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в июне 2019 года, показало отрицательную динамику, снизившись на 28% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 21%. В июне 2019 года было выдано 80,86 тысячи ипотечных кредитов на 179,71 миллиарда рублей, годом ранее — 112,18 тысячи кредитов на 227,16 миллиарда рублей. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 10%: с 2,03 до 2,22 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, в июне было выдано 3,15 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 709,75 миллиарда рублей. В годовом выражении количество выданных кредитов выросло на 5%, а объемы кредитования снизились менее чем на 1% по сравнению с прошлым июнем, когда было выдано 3,01 миллиона кредитов на 710,49 миллиарда рублей.

По данным ОКБ, за первое полугодие самые высокие темпы роста отмечены в сегменте POS-кредитов. Количество новых кредитов выросло на 14%, объем кредитования — на 18%. В июне было выдано 563,06 тысячи кредитов на 19,1 миллиарда рублей, год назад было выдано 492,46 тысячи кредитов на 16,24 миллиарда рублей. Средний чек по POS-кредиту вырос на 3%: до 34 тысяч рублей с 33 тысяч рублей.

Общее количество новых кредитных карт выросло на 1%, при этом объемы лимитов увеличились на 13%. В июне 2019 года было выдано 1,01 миллиона карт с общим лимитом 78,73 миллиарда рублей. Средняя сумма лимита выросла на 12%, до 78 тысяч рублей с 69 тысяч рублей.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 4%, а объемы увеличились на 10%. В июне было выдано 51,58 тысячи кредитов на 43,5 миллиарда рублей, годом ранее банки выдали 49,58 тысячи кредитов на 39,45 миллиарда рублей, а средняя сумма нового автокредита выросла на 6%, до 843 тысяч рублей с 796 тысяч рублей.