МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. "Открытие холдинг" вышел из капитала Национального рейтингового агентства (НРА), следует из материалов холдинга.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 44352, 9,9%… после наступления соответствующего основания: 0, 0%", — говорится в сообщении.

Ранее в июле "Открытие холдинг" также сообщал, что вышел из капитала рейтинговых агентств АКРА и "Эксперт РА". Как отмечалось, до этого доля холдинга в уставном капитале АКРА составляла 3,7%, а "Эксперт РА" — 9,9%.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) осуществляет свою деятельность с 2002 года и является одним из ведущих независимых рейтинговых агентств России.