МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Доля просроченной задолженности по кредитным картам свыше 30 дней в России во втором квартале 2019 года составила 13,7% к общему объему действующих кредитов данного типа, сократившись на 3,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По информации четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), во втором квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объему действующих кредитов данного типа составила 13,7%, снизившись за год на 3,3 процентных пункта", — говорится в сообщении.

За отчетный период самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования были зафиксированы в Москве (6,8%), Санкт-Петербурге (8,9%), Ханты-Мансийском АО (10,2%), Московской области (10,3%) и Удмуртии (12,7%).

В свою очередь, наибольшие доли просрочки свыше 30 дней к общему объему кредитов по кредитным картам продемонстрировали Иркутская область (19,7%), Ставропольский (19,0%) и Алтайский (18,3%) края, а также Кемеровская область (18,1%) и Красноярский край (17,4%).

Во втором квартале самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по кредитным картам по сравнению со вторым кварталом 2018 года была отмечена также в республике Башкирия (-9,7 процентных пункта), Ставропольском крае (-7,7 процентных пункта), в Омской (-7,3 процентных пункта) и Оренбургской (-7,2 процентных пункта) областях, а также в Алтайском крае (-6,9 процентных пункта). В Москве и Санкт-Петербурге снижение доли просрочки составило 0,2 процентного пункта.

"Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден еще несколько лет назад, и в настоящее время в ситуации с "плохими" долгами наступила стабилизация. При этом наиболее серьезные темпы сокращения просроченной задолженности демонстрирует сегмент кредитования с использованием кредитных карт. Прежде всего, потому, что именно в этом сегменте банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе, с помощью такого инструмента, как лимиты по картам, позволяющим кредиторам внимательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами", — сообщил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.