НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл — ПРАЙМ. Отзыв лицензии у нижегородского банка "Ассоциация" стал следствием мошенничества сотрудника казначейства банка, сообщается на сайте кредитной организации. ЦБ отозвал лицензию у банка "Ассоциация"

ЦБ РФ с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация". В рамках текущего надзора ЦБ установил факт отсутствия на счетах "Ассоциации", открытых в иностранном банке, денежных средств свыше 3,8 миллиарда рублей, что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств, сообщал ранее в понедельник регулятор.

"Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация" информирует о том, что руководством банка вместе с Банком России был вскрыт факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT. К сотруднику банка, совершившему противоправные действия, приняты все предусмотренные законодательством меры. Банком направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы, ведется расследование", — говорится в сообщении банка "Ассоциация".

Там отмечается, что кредитной организации "не удалось стабилизировать ситуацию в установленные регулятором сроки, вследствие чего у банка отозвана лицензия". С 29 июля 2019 года в АО КБ "Ассоциация" работает временная администрация.

ВЫПЛАТЫ ВКЛАДЧИКАМ

Акционеры лишившегося лицензии нижегородского банка "Ассоциация" предпринимают меры для возврата средств вкладчикам сверх гарантированных государством 1,4 миллиона рублей, в том числе привлекают кредиты, говорится в сообщении банка.

ЦБ с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация", занимавшего 170-е место в банковской системе РФ по размеру активов. Агентство по страхованию вкладов уже сообщило, что выплаты его вкладчикам начнутся не позднее 12 августа. Сам банк объяснил отзыв лицензии следствием мошенничества сотрудника казначейства банка, который фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.

"Акционеры банка предпринимают все возможные усилия для того, чтобы обеспечить соблюдение законных интересов кредиторов и вкладчиков…. В настоящий момент аккумулируются дополнительные денежные средства, в том числе и за счет кредитных ресурсов, привлекаемых основными акционерами банка для обеспечения расчетов с клиентами, чьи остатки на счетах в банке превышают 1,4 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте ЦБ, по состоянию на 8 апреля 2019 года значительное влияние в банке "Ассоциация" имели четыре физлица: Владимир Лузянин, Михаил Гапонов, Александр Литвак и Станислав Рыбушкин. Они контролировали акции банка как напрямую, так и через ряд юрлиц.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня текущего года банк занимал 167 место в банковской системе РФ с активами в размере 15,1 млрд рублей, собственные средства составляли 1,6 млрд рублей, вклады — 7,8 млрд рублей.