МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России во втором квартале 2019 года снизилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 45 миллионов евро, сообщает финансовая организация.

Объем непогашенных кредитов без учета валютных колебаний вырос на 12,7% по сравнению с показателем годичной давности. Чистая прибыль от банковской деятельности в РФ в годовом выражении поднялась на 13%, а операционные расходы выросли на 9,2%.

Чистая прибыль группы Societe Generale по итогам первого полугодия составила 1,74 миллиарда евро, уменьшившись на 18,2% в годовом выражении. Прибыль от банковской деятельности уменьшилась на 2,1% — до 12,475 миллиарда евро. Операционная прибыль снизилась на 12,4% — до 2,838 миллиарда евро.

Чистая прибыль группы во втором квартале составила 1,054 миллиарда евро, снизившись на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Прибыль от банковской деятельности уменьшилась на 2,6% и составила 6,284 миллиарда евро. Операционная прибыль снизилась на 9,6% — до 1,7 миллиарда евро.

"Группа Societe Generale представила еще одно доказательство успешного выполнения своего стратегического плана с двумя приоритетными финансовыми целями: повышение уровня капитала и увеличение рентабельности", — приводятся в релизе слова генерального директора Societe Generale Фредерика Удэа (Frederic Oudea).

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают три банка — универсальный Росбанк, ипотечный "ДельтаКредит", розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании.