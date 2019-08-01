МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль британского банковского гиганта Barclays за первое полугодие 2019 года выросла в 3,7 раза и составила 2,072 миллиарда фунтов (примерно 2,519 миллиарда долларов) по сравнению с отчетным периодом 2018 года, говорится в отчетности банка.

Базовая прибыль в пересчете на одну акцию за отчетный период составила 12,1 пенса (14,7 цента) против 3,3 пенса годом ранее. Выручка за первое полугодие снизилась на 1%, до 10,79 миллиарда фунтов (13,12 миллиарда долларов).

Чистая прибыль Barclays за второй квартал текущего года составила 1,034 миллиарда фунтов (1,3 миллиарда долларов), что на 23,7% меньше, чем годом ранее. Выручка по итогам квартала снизилась на 0,7%, до 5,538 миллиарда фунтов (6,7 миллиарда долларов).

"Это был еще один квартал устойчивой производительности. Рентабельность капитала нашей компании в размере 9,3% за квартал является еще одним шагом к достижению нашей цели в 2019 году", — приводятся в релизе слова гендиректора банка Джеймса Стэли (James E. Staley).

Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время Barclays является одной из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.