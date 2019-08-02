МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Совокупные чистые оттоки из фондов акций и облигаций, ориентированных на Россию, за неделю по 31 июля составили 100 миллионов долларов против 55 миллионов долларов на предыдущей неделе, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets Вячеслава Смольянинова со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR Global).

"Отток из российских акций вследствие оттока из фондов развивающихся рынков в совокупности, можно сказать, составил 200 миллионов долларов, при этом 100 миллионов долларов принесли российские бонды благодаря притокам в фонды развивающихся рынков", — пояснил Смольянинов РИА Новости.

При этом из фондов, которые инвестируют только в российские акции, за неделю ушло 80 миллионов долларов, из фондов, которые инвестируют только в российские облигации, отток капитала был незначительный, добавил эксперт.

При этом, как указывается в обзоре BCS Global Markets, за неделю по 31 июля фонды облигаций развивающихся рынков получили 1,9 миллиарда долларов. "Прошедшая неделю стала лучшей с февраля", указывается там же.