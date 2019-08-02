МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 52 /2104/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5178-У от 27.06.2019 "О форме /формате/, требованиях к содержанию, порядке и сроке направления лицами, указанными в пунктах 19-22 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", эмитенту и в Банк России уведомлений, содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19-22 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55311 от 18.07.2019, вступает в силу с 1.01.2020/;

— указание № 5181-У от 27.06.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П "О допуске ценных бумаг к организованным торгам" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55339 от 22.07.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: Cообщение АСВ для вкладчиков ООО КБ "Жилкредит"; сообщение о приобретении прав /требований/ в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств пятнадцатого имущественного взноса Республики Крым; сообщения об исключении Банкхаус Эрбе /АО/ и ПАО КБ "МПСБ" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с реорганизацией.