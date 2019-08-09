МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Власти Малайзии предъявили обвинения 17 действующим и бывшим руководителям подразделений инвестиционного банка Goldman Sachs по делу о хищениях из государственного инвестиционного фонда 1MDB, сообщил генеральный прокурор страны Томми Томас.

"Уголовные обвинения были предъявлены сегодня (в пятницу)… 17 действующим и бывшим директорам… трех подразделений инвестиционного банка Goldman Sachs", — говорится в заявлении.

В декабре 2018 года генпрокуратура выдвинула обвинения против бывшего председателя подразделения Goldman Sachs в Южной Азии Тима Лейсснера, малайзийского миллиардера Лоу Тек Джо (Джо Лоу) и еще одного экс-сотрудника банка.

Коррупционный скандал вокруг фонда 1MDB, созданного и руководимого бывшим премьером Наджибом Разаком, стал основным фактором в поражении правящей коалиции во главе с Разаком на парламентских выборах 9 мая 2018 года. Новым премьер-министром Малайзии стал 92-летний лидер оппозиции Махатхир Мохамад, ранее уже занимавший пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 год.

В настоящее время следственные органы Малайзии и еще ряда стран, в том числе Сингапура и США, продолжают следствие по фактам хищений и отмывания денег из фонда 1MDB.