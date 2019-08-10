МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Банк "Открытие" за первое полугодие выдал кредитов юрлицам на 307 миллиардов рублей, сообщил член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Виктор Николаев на на V Чемпионате России "Лесоруб XXI века".

"Банк Открытие" за год после прохождения финансового оздоровления нарастил свой кредитный портфель на 350 миллиардов рублей, и уже за первое полугодие мы выдали 307 миллиардов рублей кредитов", — отметил он.

Прирост портфеля клиентов private banking составил 24 миллиарда рублей, добавил Николаев.

"Мы также активно представлены на рынке облигаций. С нашим участием в первом полугодии было размещено 107 миллиардов рублей облигационных займов. У нас порядка 7 тысяч активных клиентов юридических лиц, активы корпоративного бизнеса банка "Открытие" составляют 731 миллиард рублей", — добавил Николаев.

ЦБ РФ 2 июля принял решение завершить санацию "ФК Открытие". Регулятор пояснил, что сейчас банк соблюдает все установленные обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора.