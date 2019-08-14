МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 54 /2106/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5186-У от 2.07.2019 "О порядке согласования Банком России промежуточного ликвидационного баланса негосударственного пенсионного фонда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55446 от 30.07.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5191-У от 8.07.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской /финансовой/ отчетности негосударственных пенсионных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55445 от 30.07.2019, вступает в силу c 1.01.2020/;

— приказ № ОД-1809 от 5.08.2019 "Об отмене отдельных приказов Банка России";

— приказ № ОД-1816 от 6.08.2019 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853";

— приказ № ОД-1817 от 6.08.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие" ООО КБ "Взаимодействие" /г. Новосибирск/";

— приказ № ОД-1835 от 8.08.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1839 от 8.08.2019 "О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью "КРК-Страхование";

— приказ № ОД-1840 от 8.08.2019 "О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "КРК-Страхование";

— приказ № ОД-1845 от 9.08.2019 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк" АО "Кемсоцинбанк" /г. Кемерово/";

— приказ № ОД-1851 от 12.08.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью "Страховой брокер "Норд-Брокер";

— приказ № ОД-1859 от 12.08.2019 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 26 июля 2019 года № ОД-1744";

— приказ № ОД-1860 от 12.08.2019 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 29 июля 2019 года № ОД-1759".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о банковской системе Российской Федерации на 1.08.2019; объявления Банка России.