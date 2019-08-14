МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВЭБ.РФ по РСБУ в первом полугодии текущего года выросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 41,081 миллиарда рублей, следует из отчета госкорпорации.

Процентные доходы ВЭБ.РФ увеличились на 44,7%, до 93,114 миллиарда рублей. Комиссионные доходы выросли на 18,4%, составив 3,019 миллиарда рублей. Процентные расходы увеличились на 24,9% и составили 82,351 миллиарда рублей.

ВЭБ.РФ — национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.