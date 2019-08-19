МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Совет директоров Qiwi одобрил дивиденды в 0,28 доллара на акцию по итогам второго квартала 2019 года, сообщается в релизе компании.

"После утверждения финансовых результатов за второй квартал 2019 года совет директоров одобрил дивиденды в размере 28 центов на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 30 августа 2019 года, компания намерена выплатить дивиденды 3 сентября 2019 года. Держатели американских депозитарных акций (ADS) получат дивиденды после этого", — отмечается в релизе компании.

В марте компания объявила, что будет направлять на дивиденды 65-85% от скорректированной чистой прибыли, начиная с первого квартала 2019 года.