МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в сентябре на уровне 6,269% годовых после 6,338% в августе, следует из материалов регулятора.

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней в сентябре составит 6,867%. Базовый уровень доходности по рублевым вкладам от 91 до 180 дней — 7,176%, от 181 дня до года — 7,711%, по вкладам сроком больше года — 8,477%.

По вкладам физлиц в долларах базовый уровень доходности определен следующим образом: по депозитам до востребования — 0,899%, на срок до 90 дней — 1,38%, от 91 до 180 дней — 1,725%, от 181 дня до года — 2,499%, на срок свыше года — 3,022%.

В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования в сентябре составит 0,01%, на срок до 90 дней — 0,474%, от 91 до 180 дней — 0,475%, от 181 дня до года — 0,476%, на срок больше года — 0,529%.

Банки РФ с 1 июля 2015 года обязаны платить дифференцированные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от процентной ставки по вкладам граждан, а с 1 января 2016 года — в зависимости от финансовой устойчивости. Банки, завышающие ставки, должны уплачивать взносы по дополнительной ставке в размере 20% базовой, или по повышенной дополнительной ставке в размере 150% базовой.

В свою очередь, ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов по валюте и рублям как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. При превышении этого уровня не более чем на 2 процентных пункта банк будет платить только базовую ставку.