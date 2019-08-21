МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 55 /2107/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5179-У от 27.06.2019 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И "О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55563 от 12.08.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5182-У от 28.06.2019 "О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55542 от 9.08.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5199-У от 12.07.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 ноября 2017 года № 618-П "О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55519 от 8.08.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5209-У от 16.07.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П "О платежной системе Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55630 от 15.08.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1879 от 15.08.2019 "О внесении изменения в приказ Банка России от 08.08.2019 № ОД-1839";

— приказ № ОД-1883 от 15.08.2019 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "КРК-Страхование";

— приказ № ОД-1884 от 15.08.2019 "О внесении изменений в приказ Банка России от 08.08.2019 № ОД-1839";

— приказ № ОД-1899 от 19.08.2019 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 29 июля 2019 года № ОД-1759";

— информационное письмо № ИН-03-40/67 от 14.08.2019 об отмене письма Банка России от 15 апреля 2013 года № 69-Т.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1.07.2019.