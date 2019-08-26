МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Московского кредитного банка" (МКБ) за первое полугодие текущего года по МСФО составила 2,161 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пять раз, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход снизился на 20,1% и составил 19,037 миллиарда рублей. Операционные доходы составили 13,197 миллиарда рублей, показав снижение на 44,6%. Операционные расходы выросли на 17,8%, до 10,737 миллиарда рублей.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 июля МКБ занимал седьмое место в банковской системе РФ с величиной активов в 2,229 триллиона рублей. Банк работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года и предоставляет услуги для корпоративных клиентов и частных лиц. По данным ЦБ РФ, контрольный пакет акций банка в 56,07% принадлежит концерну "Россиум" Романа Авдеева. Другие крупные акционеры — УК "Регионфинансресурс" с долей в 8,23%, ИК "Алгоритм" с 6,34% акций, ЕБРР с долей в 4,01%.