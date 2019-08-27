МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Немецкая полиция проводит обыски в офисе биржевого оператора Deutsche Boerse AG в Эшборне близ Франкфурта в рамках расследования налоговых махинаций, сообщила газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на собственную информацию.

Обыски проходят в рамках расследования мошенничества с так называемыми сделками Cum-Ex: преступники многократно получали компенсацию налога на доход с капитала, выплаченного только один раз. Следователи оценивают общий ущерб для налогоплательщиков от таких махинаций более чем в 10 миллиардов евро.

"Обыски проходят в рамках расследований в отношении клиентов и сотрудников", — говорится в заявлении представителя биржи. Отмечается, что Deutsche Boerse полностью сотрудничает со следствием. В прокуратуре Кёльна лишь подтвердили, что "в рамках комплекса мер по расследованию сделок Cum-Ex проходят обыски у подозреваемых".

Впервые в поле зрения правоохранителей Deutsche Boerse попала примерно два года назад в связи с пособничеством уклонению от уплаты налогов. В сентябре 2017 года полиция провела обыски в центральном офисе, а в апреле 2018 года стало известно, что следствие идет в отношении сотрудника входящей в концерн компании Clearstream.

Deutsche Boerse AG — одна из крупнейших биржевых организаций в мире. Головной офис группы расположен во Франкфурте, имеются представительства в Люксембурге, Праге, Лондоне, Цюрихе, Москве, Нью-Йорке, Чикаго, Гонконге, Сингапуре, Пекине и Токио.