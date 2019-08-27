МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Банки, МВД и ФинЦЕРТ ЦБ намерены повысить эффективность взаимодействия для ускорения возврата россиянам похищенных средств с их карт. Как сообщил РИА Новости глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский, такой вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи во вторник на площадке ассоциации.

На прошлой неделе вице-президент АБР Алексей Войлуков сообщил РИА Новости, что российские кредитные организации предложили продумать механизм, который бы позволил банку получателя замораживать средства на срок до 30 дней, если есть признаки мошеннических действий или нарушения антиотмывочного законодательства.

"У нас состоялась рабочая встреча, мы обсуждали предложения банков по поводу блокировки счетов на срок до 30 дней. В совещании принимали участие представители МВД и Центрального банка. На совещании прозвучало предложение о том, что необходимо подумать над тем, как повысить эффективность взаимодействия банков с ФинЦЕРТ ЦБ и правоохранительными органами, чтобы ускорить процесс (возврата денежных средств с карт — ред.). Очень длительные процессы рассмотрения документов", — сказал Лунтовский.

Однако, по его словам, единого консолидированного решения пока не выработано. "Это сложная тема, она требует дополнительного обсуждения, может быть более глубокого подхода, о чем говорил и Центральный банк. Мы договорились о том, что мы создаем рабочую группу и будем вырабатывать какое-то консолидированное предложение", — добавил он. При этом он отметил, что большинство участников встречи согласилось со сроком блокировки средств до 30 дней, однако прозвучали голоса за более короткий срок. По словам Лунтовского, многие банки и представители МВД высказывались за то, что на следующую встречу надо будет пригласить представителей Росфинмониторинга. Вместе с тем, указал собеседник агентства, мнения разошлись относительно того, поправки в какие законы необходимо будет сделать для того, чтобы заработала норма.

Сейчас банки по 161-ФЗ "О национальной платежной системе" имеют право блокировать сомнительные операции по счету отправителя на срок не более двух рабочих дней. Признаки таких операций определил ЦБ, однако банки могут их дополнять. При выявлении операции, которую можно охарактеризовать как сомнительную, банк должен незамедлительно связаться с отправителем средств для выяснения всех вопросов. А в случае если связаться с клиентом не удалось, банк вправе приостановить такую операцию.

Также блокировку средств на банковских счетах предусматривает антиотмывочный 115-ФЗ. По этому закону средства могут блокироваться на срок до 10 рабочих дней на счетах компаний и физлиц, в отношении которых есть подозрения об их причастности к финансированию незаконных действий. Росфинмониторинг в течение 10 дней обязан рассмотреть заявление лица, чьи средства были заблокированы, и принять по ним решение.

Теперь предлагается блокировать средства на счете получателя на срок до 30 дней, если есть признаки мошеннического перевода или отмывания средств. Однако инициатором блокировки средств должен будет выступить держатель карты, с которой списаны средства.