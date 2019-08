МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Запуск криптовалюты Telegram приведет к появлению новой бизнес-экосистемы, на которой можно будет приобретать и продавать товары, услуги, предоставлять сервисы; однако запуск проекта может быть отложен из-за отсутствия одобрения регуляторов, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Ранее в среду газета The New York Times со ссылкой на нескольких инвесторов сообщила, что Telegram планирует выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение ближайших двух месяцев. По их словам, Telegram также планирует создать электронные кошельки, которые будут доступны 200-300 миллионам пользователей Telegram по всему миру. Telegram в 2018 году сообщал о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. Собственную криптовалюту Libra разрабатывает и Facebook. Ее запуск ожидается в первом квартале 2020 года.

"Если Telegram действительно удастся выпустить свою криптовалюту, это будет первая осознанная криптовалюта из всех, которые выпускались, не стихийная криптовалюта, продуманная. Это, в принципе, будет другая конфигурация, нежели у биткоина и альткоинов. Вокруг этой криптовалюты можно будет создать определенную бизнес-экосистему, где можно будет торговать товарами, услугами, программным обеспечением, какими-то сервисами", — сообщил независимый эксперт Эдуард Ланчев.

По словам вице-президента Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Валерия Петрова, Telegram Open Network — один из наиболее перспективных проектов современной криптоиндустрии.

"Для его успеха существует три фундаментальные предпосылки. Первая – это потребность. В окружающем нас мире финансовой нестабильности и торговых войн есть объективный запрос на глобальную устойчивую систему платежей, которая была бы, с одной стороны, доступной для широких масс, с другой – обеспечивала необходимый уровень надежности. Учитывая ещё и высокую неопределенность доллара как мировой резервной валюты, такой инструмент, который позволил бы эффективно и просто осуществлять платежи в мировом масштабе, будет гарантировано востребован", — считает он.

Второе преимущество криптовалюты — способность проводить тысячи транзакций в секунду, тогда как у стандартных криптовалют вроде биткоина есть ограничения по пропускной способности.

"Вместе с тем, с точки зрения пользователя это решение достаточно простое и не требует специальной финансовой подготовки. И здесь мы переходим к третьему преимуществу TON – ему будет доступна клиентская база мессенджера Telegram, составляющая порядка двухсот-трехсот миллионов человек по всей Земле. Помимо чисто экономического значения, такая массовость может обеспечить TON защиту от вероятных "посягательств" со стороны регуляторов, которые могут попытаться ограничить его на законодательном уровне", — считает Петров.

По словам Ланчева, запуск Gram приведет к ускорению одобрения выпуска криптовалюты Facebook, и создаст конкуренцию на рынке. "Если Facebook позволят это сделать (выпустить свою криптовалюту Libra — ред.), то появится государство в государстве: Facebook сможет стать международным банком, который сможет контролировать эмиссию своей валюты, к чему бы она не приравнивалась. Пока Facebook не разрешают запуск криптовалюты, но если Дуров выпустит Gram, то Цукербергу разрешат выпускать свою криптовалюту, и мы получим соревнование двух криптовалют, двух экосистем", — считает он.

По мнению экспертов, запуск криптовалюты может быть отложен на неопределенный срок. Связано это как с техническими причинами, так и отсутствием одобрения регуляторов. "Задержки в выпуске могут быть, но это задержки не технические, а связанные с международным регулированием цифровых активов", — считает Ланчев.

По мнению Петрова, успешному запуску TON поможет и высокая технологическая сложность процедур, лежащих в основе этой системы. "Из-за этого запуск уже несколько раз переносился, но если удастся решить эти проблемы, то преимущества TON будут очевидны как специалистам, так и простым пользователям", — считает он.

"По факту, если проект TON будет успешно запущен, то мы получим просто надстройку к существующему интернету, которая работает по принципу децентрализации, когда вся информация хранится распределенно по всей сети. Это даст проекту тот уровень устойчивости, который, вкупе со всеми остальными факторами, может обеспечить ему максимальную успешность", — добавил эксперт.

Менее оптимистично настроен президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков. "Пока не создана инфраструктура для токенов. Telegram бесконечно далеко до международной платёжной системы, перед тем, как это станет возможно, надо пройти большой путь согласования с регуляторами разных стран или привлечь партнёров. Ничего о шагах в этом направлении неизвестно", — отметил он.