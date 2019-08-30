МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Чистый спрос россиян на наличную валюту в июне вырос на 41% — до 1,022 миллиарда в долларовом эквиваленте, увеличение спроса наблюдалось как на доллары, так и на евро, сообщается на сайте Банка России.

"Чистый спрос на доллары США увеличился на 45%, на европейскую валюту — на 33%", — говорится в документах. По данным ЦБ, за месяц чистый спрос россиян на доллары составил 581 миллион долларов, а на евро — 423 миллиона долларов.

Россияне в июне купили в уполномоченных банках наличной иностранной валюты на 2,3 миллиарда долларов, что на 21% больше показателя в мае. Долларов США было куплено на 19% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 25%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с маем выросло на 18% и составило 2,1 миллиона сделок. Средний размер сделки по покупке увеличился на 3% и составил 1110 долларов.

При этом население за июнь продало кредитным организациям иностранной валюты на 3 миллиарда долларов, что на 6% больше по сравнению с маем. Продажи долларов выросли на 5%, евро — на 8%.

Банки в июне ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 2 миллиардов долларов, что на 54% больше майского показателя. Ввоз долларов США увеличился на 76%, европейской валюты — на 25%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны банками, вырос за июнь на 75% и составил 1,5 миллиарда долларов.