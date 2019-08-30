МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 56 /2108/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5143-У от 15.05.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55501 от 6.08.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5218-У от 30.07.2019 "О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 12 февраля 2019 года № 5072-У "Об особенностях применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов кредитными организациями, принявшими на себя обязанность по применению банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных нормативов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55695 от 21.08.2019, вступает в силу с 1.10.2019/;

— указание № 5219-У от 30.07.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55722 от 22.08.2019, вступает в силу с 1.10.2019/;

— приказ № ОД-1918 от 22.08.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 8 августа 2019 года № ОД-1839";

— приказ № ОД-1922 от 23.08.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-523";

— приказ № ОД-1923 от 23.08.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1089";

— приказ № ОД-1935 от 26.08.2019 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853";

— приказ № ОД-1944 от 26.08.2019 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СЕРВИСРЕЗЕРВ";

— приказ № ОД-1945 от 26.08.2019 "О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СЕРВИСРЕЗЕРВ";

— приказ № ОД-1963 от 27.08.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июне 2019 г; информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1.07.2019; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.08.2019; перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.08.2019 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации; сообщения об исключении "ПартнерКапиталБанк" /АО/ и КБ "Экономикс-Банк" /ООО/ из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.