МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. В штате Флорида суд признал Крэйга Райта виновным в присвоении себе биткоинов, созданных совместно с партнером Дэйвом Клейманом, передает Блумберг.

Согласно постановлению суда, он обязан вернуть родственникам Клеймана, которого уже нет в живых, 410 тысяч биткоинов (в пересчете на нынешний курс — $4 млрд).

При этом Райт сообщил, что у него нет доступа к биткоинам, которые он получил в результате майнинга в 2009–2013 годах.

Примечательно, что судья не стал обсуждать вопрос, является ли Райт создателем криптовалюты Сатоси Накамото.

Сообщения в СМИ о том, что Райт был создателем биткоина появились еще в 2015 году, но ему самому не удавалось доказать свою причастность к этому.