Возможный создатель биткоина оштрафован на $4 млрд
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. В штате Флорида суд признал Крэйга Райта виновным в присвоении себе биткоинов, созданных совместно с партнером Дэйвом Клейманом, передает Блумберг.
Согласно постановлению суда, он обязан вернуть родственникам Клеймана, которого уже нет в живых, 410 тысяч биткоинов (в пересчете на нынешний курс — $4 млрд).
При этом Райт сообщил, что у него нет доступа к биткоинам, которые он получил в результате майнинга в 2009–2013 годах.
Примечательно, что судья не стал обсуждать вопрос, является ли Райт создателем криптовалюты Сатоси Накамото.
Сообщения в СМИ о том, что Райт был создателем биткоина появились еще в 2015 году, но ему самому не удавалось доказать свою причастность к этому.
https://1prime.ru/finance/20190901/830287371.html