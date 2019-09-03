МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Швейцарский финансовый холдинг UBS Group подсчитал, что размер убытков страховых компаний из-за урагана "Дориан" могут составить от $5 млрд до $40 млрд, пишет агентство "Рейтер".

По наиболее вероятному — базовому — сценарию, "Дориан", который может стать сильнейшим ураганом на побережье Флориды с 1992 года, обойдется страховым компаниям в $25 млрд. Этот прогноз был повышен: ранее в базовым сценарии UBS отмечались убытки размером в $15 млрд.

По мнению аналитиков, в целом в текущем 2019 году последствия стихийных бедствий (сюда входят ураганы, землетрясения и так далее) страховщикам будут стоить порядка $70 млрд. Это почти в два раза меньше, чем в 2017 году: тогда убытки достигли рекордных $135 млрд.

Ранее во вторник Национальный центр США по слежению за ураганами изменил категорию тропического урагана "Дориан" с пятой ("Катастрофический ущерб") на четвертую ("Огромный ущерб) по шкале Саффира-Симпсона.