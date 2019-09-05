МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Генеральным директором подразделения ВЭБ Asia назначен Артём Шаров, сообщили в ВЭБ. Ранее Шаров более 17 лет представлял интересы крупнейших российских компаний в странах Азиатско- Тихоокеанского региона (АТР). Он занимался продвижением продукции российских компаний, оценкой и развитием перспективных направлений бизнеса, выводом брендов на новые рынки, привлечением инвесторов.

В ВЭБ Asia он займется созданием платформы эффективного взаимодействия со странами АТР. Перед Шаровым стоит задача по созданию инвестиционного хаба в регионе с предоставлением всего комплекса банковских услуг, в частности, привлечения фондирования, сопровождения сделок, кредитования, вхождения в капитал, финансовый консалтинг и привлечение инвесторов. Кроме того, он будет содействовать росту российского экспорта в страны АТР.

Как ранее заявлял председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, госкорпорация перезапускает азиатское направление, планирует открытие в Сингапуре и создание инвестиционного хаба в Гонконге. Будет расширено представительство в Пекине и в Шанхае. "Мы хотим иметь серьезную точку во Владивостоке, которая будет обслуживать и инвестиционные интересы в дальневосточном регионе и обеспечивать развитие компаний и международной инвестиционной связи с Кореей, с Японией и с другими государствами АСЕАН", — говорил Шувалов.