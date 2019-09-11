МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 60 /2112/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5204-У от 15.07.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 55663 от 19.08.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-2063 от 5.09.2019 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Поволжский страховой альянс";

— приказ № ОД-2064 от 5.09.2019 "О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью "Поволжский страховой альянс";

— приказ № ОД-2065 от 5.09.2019 "О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера "Центр Нового Бизнеса";

— приказ № ОД-2071 от 6.09.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью "ГЛИНСО-Страховые брокеры";

— приказ № ОД-2085 от 10.09.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 июля 2019 года № ОД-1623".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о банковской системе Российской Федерации по состоянию на 1.09.2019; сообщения АСВ об исключении ООО ИКБ "ЛОГОС" и ООО КБ "ФПК" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.