МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Минфин готов разместить в этом году часть остатков бюджетных средств в ВЭБе для финансирования газового проекта в Усть-Луге, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума.

"Этот проект будет реализовываться с задействием средств Внешэкономбанка. В этом году мы готовы часть ликвидности предоставить Внешэкономбанку путем размещения остатков средств бюджета на счетах во Внешэкономбанке. Это будет первая часть реализации этого проекта. В первую очередь она будет направлена на подготовку предпроектной работы, документации. Такие решения у нас приняты. Что касается последующего участия и объемов вложения средств ФНБ, это будет определяться уже по ходу реализации проекта", — сообщил Силуанов.

"Газпром" в конце марта сообщил о решении совместно с "Русгаздобычей" реализовать крупный проект переработки и сжижения газа в районе Усть-Луги. Он предусматривает сооружение мощностей для переработки 45 миллиардов кубометров газа в год и производства 13 миллионов тонн СПГ, до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов. Инвестиции в проект оцениваются в 750 миллиардов рублей, реализацией займется СП "Русхимальянс".

Строительство этого комплекса технологически связано с проектом газохимического предприятия "Русгаздобычи" (компания специального назначения — ООО "Балтийский химический комплекс"). ГХК будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 миллионов тонн различных марок полиэтилена. Сроки ввода предприятий синхронизированы: первые очереди — в четвертом квартале 2023 года, вторые очереди — в четвертом квартале 2024 года.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.