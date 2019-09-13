МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Банк России предупреждает о возможных перебоях в работе своего сайта с 16 по 20 сентября по техническим причинам.

"С 16 по 20 сентября 2019 года возможны кратковременные перебои в работе официального сайта Банка России, связанные с проведением технических работ", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

ЦБ приносит извинения за возможные неудобства.