МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионах, это сдерживает темпы роста кредитования, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

"Рост кредитования населения сдерживается высокой кредитной нагрузкой, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013–2014 годов", — говорится в докладе.

В конце августа ЦБ сообщал, что совокупный уровень долговой нагрузки населения в первой половине текущего года вырос до 10,4%, что является пиковым значением с 2014 года.

Банк России не раз заявлял о том, что его беспокоит быстрый рост необеспеченных потребкредитов. При этом первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила в июне, что долговая нагрузка россиян в 2019 году достигнет пика 2014 года в 10,4% или даже его превзойдет, если не удастся замедлить кредитование. По ее словам, основной вклад в рост долговой нагрузки населения вносят именно необеспеченные потребкредиты.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил в июне, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор предпринимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.