МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Рейтинги новых агентств "Национальное рейтинговое агентство" (НРА) и "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) смогут применяться в регулировании некредитных финансовых организаций не ранее, чем через год, в регулировании банков — не ранее, чем через три года их работы, сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе Банка России.

В понедельник Банк России объявил, что НРА и НКР были внесены в реестр кредитных рейтинговых агентств.

"Вопрос включения кредитных рейтингов новых кредитно-рейтинговых агентств (КРА) в периметр регулирования некредитных финансовых организаций может быть рассмотрен Банком России не ранее, чем через год работы новых КРА, в банковском регулировании – не ранее трех лет рейтинговой деятельности с учетом требований Базельского комитета по банковскому надзору", — сообщил регулятор.

Расширение перечня кредитных рейтинговых агентств будет способствовать повышению уровня конкуренции на рынке рейтинговых услуг, а также расширению линейки предлагаемых рейтинговых продуктов, в то же время подчеркнул регулятор. При этом в фокусе внимания сохраняется высокое качество кредитных рейтингов, их достоверность.